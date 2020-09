Rita Dalla Chiesa, il suo tweet sui tamponi scatena la rabbia del web. E a farne le spese è Zingaretti (Di sabato 19 settembre 2020) Rita Dalla Chiesa su Twitter si pone una domanda. Si parla di coronavirus e tamponi, e la Dalla Chiesa si interroga con questo tweet: «Una domanda. Ma perché non si possono fare i tamponi anche presso le strutture private? Anche a fronte dei numeri dei contagi che stanno aumentando, perché non permettere alle persone di liberarsi dalle file e dai soliti impicci burocratici, e rivolgersi ai privati?». Rita Dalla Chiesa e il tweet sui tamponi Dalle risposte al tweet di Rita Dalla Chiesa emerge che nel Lazio le strutture private non sono autorizzate. Tantissime le risposte al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020)su Twitter si pone una domanda. Si parla di coronavirus e, e lasi interroga con questo: «Una domanda. Ma perché non si possono fare ianche presso le strutture private? Anche a fronte dei numeri dei contagi che stanno aumentando, perché non permettere alle persone di liberarsi dalle file e dai soliti impicci burocratici, e rivolgersi ai privati?».e ilsuiDalle risposte aldiemerge che nel Lazio le strutture private non sono autorizzate. Tantissime le risposte al ...

