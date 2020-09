Risalgono i decessi: 24 morti in un giorno. Giù i contagi ma salgono i ricoverati in terapia intensiva (Di sabato 19 settembre 2020) Il bollettino di sabato 19 settembre sull'emergenza coronavirus diffuso dalla Protezione civile segna un'impennata dei decessi per Covid 19: i morti sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In calo invece i nuovi contagiati: 1.638, contro i 1.907 di ieri. In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Altri sette pazienti affetti da Covid sono entrati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: il totale sale così a 215. Calano invece i ricoverati con sintomi: sono 2.380 (-7 rispetto a ieri). Sono poi 40.566 le persone in isolamento domiciliare (+704) e 43.161 gli attualmente positivi (+704). I dimessi ed i guariti sono 217.716 ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Il bollettino di sabato 19 settembre sull'emergenza coronavirus diffuso dalla Protezione civile segna un'impennata deiper Covid 19: isono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In calo invece i nuoviati: 1.638, contro i 1.907 di ieri. In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Altri sette pazienti affetti da Covid sono entrati innelle ultime 24 ore: il totale sale così a 215. Calano invece icon sintomi: sono 2.380 (-7 rispetto a ieri). Sono poi 40.566 le persone in isolamento domiciliare (+704) e 43.161 gli attualmente positivi (+704). I dimessi ed i guariti sono 217.716 ...

Keynesblog : Oggi un po' meglio sul fronte contagi, ma stanno arrivando i decessi (24) e risalgono le terapie intensive. Nulla d… - casertaweb : Coronavirus: nuove restrizioni in mezza Europa, risalgono i decessi. E in Italia si va alle urne… senza scrutatori… - axlpipe85 : @Filippo22011998 @NCicuta @MediasetTgcom24 130 decessi che risalgono a casi vecchi, smettiamola di fare disinformazione grazie - s_sironi : @RegLombardia Risalgono i tamponi ma nota positiva, anche se i contagiati sono 176, è la % di questi - 0,9%. Speria… - enribarbieri : @Manuel_Storm @lucfontana @Corriere Beh, gli Usa di Trump, conteggiando i decessi per milioni di abitanti, risalgon… -

Ultime Notizie dalla rete : Risalgono decessi Coronavirus: nuove restrizioni in mezza Europa, risalgono i decessi. E in Italia si va alle urne... senza scrutatori | CasertaWeb Coronavirus Italia, bollettino 19 settembre: 1.638 nuovi casi su oltre 103mila tamponi

Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo dei contagi giornalieri - 1.638 contro i 1.907 di ieri - mentre sono aumentati i test effettuati (103.223 contro 99.839). Sono 24 i morti, con i decessi tot ...

Un morto contagiato dal Covid-19 in Friuli dopo due settimane: aveva solo 52 anni

CORDENONS. Prima vittima del Covid, in Friuli Venezia Giulia da due settimane a questa parte: l'ultimo decesso censito dalla Regione Fvg risale allo scorso 6 settembre.

Altri cento positivi da Covid 19. Primo tampone negativo per militari dell’Arma

LECCE - Il rendiconto del bollettino epidemiologico del fine settimana riporta che ci sono 108 nuovi contagi da coronavirus (24 in più rispetto a ieri) in Puglia di cui sei in provincia di Lecce e in ...

Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo dei contagi giornalieri - 1.638 contro i 1.907 di ieri - mentre sono aumentati i test effettuati (103.223 contro 99.839). Sono 24 i morti, con i decessi tot ...CORDENONS. Prima vittima del Covid, in Friuli Venezia Giulia da due settimane a questa parte: l'ultimo decesso censito dalla Regione Fvg risale allo scorso 6 settembre.LECCE - Il rendiconto del bollettino epidemiologico del fine settimana riporta che ci sono 108 nuovi contagi da coronavirus (24 in più rispetto a ieri) in Puglia di cui sei in provincia di Lecce e in ...