Patrizia De Blanck denigra Ilary Blasi come conduttrice | “GF VIP con lei? Manco morta”

In questi giorni di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello VIP, Patrizia De Blanck sta dando luogo a dei veri e propri show, uno degli ultimi riguarda Ilary Blasi. La contessa si è scagliata duramente contro la conduttrice in relazione alla sua precedente conduzione del reality show. Alcuni coinquilini si stanno divertendo a stuzzicare ìla protagonista invitandola a parlare di personaggi popolari e della sua vita passata. La donna ha colto la palla al balzo per fare delle confessioni molto interessanti specie sulla moglie di Francesco Totti. Andiamo a vedere tutto quello che ha rivelato. Lo sfogo di Patrizia De Blanck contro Ilary Blasi

