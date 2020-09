Nintendo Switch sale in Borsa: vende 60 mln di unità (Di sabato 19 settembre 2020) Nintendo Switch è stata lanciata sul mercato il 3 marzo 2017. Da allora, sono state vendute più di sessanta milioni di unità. Un successo che conferma la salita in Borsa di questi giorni, grazie anche ad una risposta scritta dal CEO Shintaro Furukawa. In questi giorni, la società che ha creato la console di giochi ha scritto un documento ufficiale che contiene domande e risposte degli azionisti per un importante meeting finanziario. Si parla dello sviluppo di una nuova unità, un ciclo di vita più lungo, riforme interne alla società. Forse cambierà l’area delle risorse di sviluppo, magari verrà ampliata per portare avanti progetti ambiziosi. Nintendo Switch necessita di un nuovo hardware “Le vendite cumulative di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 settembre 2020)è stata lanciata sul mercato il 3 marzo 2017. Da allora, sono state vendute più di sessanta milioni di unità. Un successo che conferma la salita indi questi giorni, grazie anche ad una risposta scritta dal CEO Shintaro Furukawa. In questi giorni, la società che ha creato la console di giochi ha scritto un documento ufficiale che contiene domande e risposte degli azionisti per un importante meeting finanziario. Si parla dello sviluppo di una nuova unità, un ciclo di vita più lungo, riforme interne alla società. Forse cambierà l’area delle risorse di sviluppo, magari verrà ampliata per portare avanti progetti ambiziosi.necessita di un nuovo hardware “Le vendite cumulative di ...

