New York, spari a Rochester: 2 morti e oltre 15 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) Una festa in un giardino a Rochester, una zona residenziale nello Stato di New York, si è conclusa con una sparatoria che ha fatto due vittime: un 18enne e una ragazza. Lo conferma la polizia locale ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 settembre 2020) Una festa in un giardino a, una zona residenziale nello Stato di New, si è conclusa con una sparatoria che ha fatto due vittime: un 18enne e una ragazza. Lo conferma la polizia locale ...

Domenica 20 settembre, al Castellaccio di Monreale, il violinista violinista e compositore elettroacustico palermitano Mario Bajardi presenterà il suo nuovo lavoro discografico intitolato “In Silence” ...

New York, sparatoria a Rochester

Sparatoria di massa a Rochester, nello stato di New York, dove 14 persone sono rimaste colpite, con almeno due persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, la sparatoria è avvenuta poco dopo ...

Bulgaria: premier Borisov, povertà ed esclusione sociale sono un problema

New York, 19 set 10:14 - (Agenzia Nova) - La Bulgaria sta cercando di migliorare i suoi livelli di istruzione e assistenza sanitaria, ma la povertà e l'esclusione sociale sono un problema per il paese ...

