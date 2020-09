James trascina l’Everton: 5-2 al West Bromwich, Toffees a punteggio pieno (Di sabato 19 settembre 2020) Due su due. L'Everton fa sul serio in queste prime giornate di Premier League. I Toffees si confermano anche contro il West Bromwich Albion dopo il successo nel match di apertura contro il Tottenham di José Mourinho. E se contro gli Spurs era bastato l'1-0 per vincere, stavolta è stata valanga di reti. Protagonisti indiscussi James Rodriguez e Dominic Calvert-Lewin.caption id="attachment 1020527" align="alignnone" width="449" James Rodriguez (Everton Instagram)/captionLA GARAIn avvio a sorridere è il WBA che sblocca il risultato al 10' con Diangana. Poi si scatena la macchina da guerra di Carlo Ancelotti: al 31' pari di Calvert-Lewin che inizia così la sua giornata perfetta. Al 45' James Rodriguez si esalta con un'azione straordinaria conclusa da un missile ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Due su due. L'Everton fa sul serio in queste prime giornate di Premier League. Isi confermano anche contro ilAlbion dopo il successo nel match di apertura contro il Tottenham di José Mourinho. E se contro gli Spurs era bastato l'1-0 per vincere, stavolta è stata valanga di reti. Protagonisti indiscussiRodriguez e Dominic Calvert-Lewin.caption id="attachment 1020527" align="alignnone" width="449"Rodriguez (Everton Instagram)/captionLA GARAIn avvio a sorridere è il WBA che sblocca il risultato al 10' con Diangana. Poi si scatena la macchina da guerra di Carlo Ancelotti: al 31' pari di Calvert-Lewin che inizia così la sua giornata perfetta. Al 45'Rodriguez si esalta con un'azione straordinaria conclusa da un missile ...

Ultime Notizie dalla rete : James trascina James trascina l’Everton: 5-2 al West Bromwich, Toffees a punteggio pieno ItaSportPress Premier League, 2^ giornata, i risultati delle partite di oggi: l'Everton vince ancora

È iniziata la 2^ giornata di Premier League a Goodison Park, casa dell'Everton che supera 5-2 il West Bromwich Albion. Ospiti illusi da Diangana, pari di Calvert-Lewin e sorpasso con James Rodriguez c ...

NBA, Davis trascina i Los Angeles Lakers contro Denver: serie sull'1-0

TORINO - I Los Angeles Lakers superano senza problemi i Denver Nuggets nella prima sfida della finale della Western Conference dell'NBA. A trascinare i gialloviola ci pensa Anthony Davis: prestazione ...

NBA Playoffs 2020: Los Angeles Lakers travolgenti con LeBron strepitoso, finale di conference conquistata

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di sabato 12 settembre si è svolta una gara delle semifinali di conference. I Los Angeles Lakers travolgono gli Houston Rockets per 119-96. LeBron James si concede ...

