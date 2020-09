Gli infermieri chiedono una negoziazione degli orari

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus: Fnopi, 15mila infermieri infetti: Alla cura che gli infermieri garantiscono al paziente deve cor… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus: Fnopi, 15mila infermieri infetti: Alla cura che gli infermieri garantiscono al paziente… - sostengo5 : @luigi77637844 Il referendum è per tagliare i parlamentari, cosa cavolo c'entrano gli insegnanti e gli infermieri?… - MilaSpicola : RT @crialicata: Ha pagato chi aveva un negozio e lo ha chiuso, chi ha una fabbrica, chi ha la partita iva e ha perso clienti. Gli unici che… - crialicata : Ha pagato chi aveva un negozio e lo ha chiuso, chi ha una fabbrica, chi ha la partita iva e ha perso clienti. Gli u… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri

Agenzia ANSA

GINEVRA - Gli infermieri dei blocchi operatori degli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) chiedono al consigliere di Stato Mauro Poggia di intervenire presso la direzione del nosocomio. Un centinaio ...“Le risorse e i soldi che farmacie, aziende, cittadini e altre realtà della società civile donano a Banco farmaceutico non sono per i poveri ma dei poveri; pertanto, va fatto tutto il necessario per g ...L’AQUILA – Impennata dei decessi per coronavirus in Italia: sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30.