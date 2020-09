Dzeko, zero minuti a Verona: aspetta sempre la Juve (Di sabato 19 settembre 2020) Edin Dzeko è rimasto in panchina durante l’esordio in campionato della Roma a Verona. Eppure a un certo punto ci sarebbe stata la necessità di impiegare il gigante bosniaco in una partita che la Roma ha gestito bene nel primo tempo senza concretizzare le occasioni che ha creato. La presenza in panchina di Dzeko per tutta la gara è l’ulteriore e definitiva conferma il club giallorosso ha ormai un accordo totale con la Juve. Per perfezionare adesso l’operazione serve che Milik e il Napoli riescano a trovare un intesa definitiva sul contenzioso in essere, c’è la volontà di arrivare alla definizione della trattativa tra il fine settimana e l’inizio della prossima. L’indizio Dzeko tra le riserve, malgrado la necessità della Roma di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Edinè rimasto in panchina durante l’esordio in campionato della Roma a. Eppure a un certo punto ci sarebbe stata la necessità di impiegare il gigante bosniaco in una partita che la Roma ha gestito bene nel primo tempo senza concretizzare le occasioni che ha creato. La presenza in panchina diper tutta la gara è l’ulteriore e definitiva conferma il club giallorosso ha ormai un accordo totale con la. Per perfezionare adesso l’operazione serve che Milik e il Napoli riescano a trovare un intesa definitiva sul contenzioso in essere, c’è la volontà di arrivare alla definizione della trattativa tra il fine settimana e l’inizio della prossima. L’indiziotra le riserve, malgrado la necessità della Roma di ...

