Cyberpunk 2077 è assoluta libertà dei genitali con speciali modifiche e alterazioni (Di sabato 19 settembre 2020) Mantenendo una fedeltà assoluta con l'originale RPG da tavolo Cyberpunk 2020, anche il videogioco di CD Projekt, Cyberpunk 2077 vanterà la possibilità di alterare i propri genitali con delle modifiche incentrate sul sesso.I personaggi maschi possono usare la modifica chiamata "Mr.Studd" per durare finché se ne ha voglia, mentre le femmine ne avranno una chiamata "Midnight Lady"/"Mrs. Midnight". Inoltre, secondo il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, le donne potranno anche modificare il proprio seno.Tutto questo, come detto, è fedele all'originale RPG Tabletop, ma al momento ignoriamo le sue possibili funzioni all'interno del videogioco. Sarà qualcosa di utile per infiltrarci all'interno di una banda, come i Moxes, composti prevalentemente da ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 settembre 2020) Mantenendo una fedeltàcon l'originale RPG da tavolo2020, anche il videogioco di CD Projekt,vanterà la possibilità di alterare i propricon delleincentrate sul sesso.I personaggi maschi possono usare la modifica chiamata "Mr.Studd" per durare finché se ne ha voglia, mentre le femmine ne avranno una chiamata "Midnight Lady"/"Mrs. Midnight". Inoltre, secondo il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, le donne potranno anche modificare il proprio seno.Tutto questo, come detto, è fedele all'originale RPG Tabletop, ma al momento ignoriamo le sue possibili funzioni all'interno del videogioco. Sarà qualcosa di utile per infiltrarci all'interno di una banda, come i Moxes, composti prevalentemente da ...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077, libera gestione dei vostri genitali con speciali modifiche e alterazioni. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: CYBERPUNK 2077 D1 Edition PC editore Bandai Namco Entertainment EUR 60.99 - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Cyberpunk 2077 AA.VV. editore Panini Comics EUR 33.25 - DarioConti1984 : Cyberpunk 2077 più breve di The Witcher 3: molti non hanno finito l'avventura di Geralt - AIvise : Noooooooooooo Witcher 3 c'è chi non l'ha finito solo perché non vuole finirlo. Mi piace così tanto che è bello torn… -