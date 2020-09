Chiellini carica | «Domani inizia la corsa al decimo scudetto»

(Di sabato 19 settembre 2020) Giorgio, capitano della Juve, ha fissato gli obiettivi bianconeri alla vigilia dell’inizio di una nuova stagione Poco più di 24 ore e la Juve farà il suo esordio in Serie A all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Attraverso i suoi canali social, Giorgioha voluto fissare gli obiettivi per la nuova stagione. «inizierà laverso ilconsecutivo! Forza Juve!» ha scritto il capitano della Vecchia Signora, subito motivato in vista del campionato.inizierà la nostraverso ilconsecutivo! Forza Juve! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Ugji76giEm — Giorgio...

"Domani inizierà la nostra corsa verso il decimo consecutivo! Forza Juve!". Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, su Twitter, carica i propri compagni alla vigilia dell'esordio in Serie A, co ...Giorgio Chiellini, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha caricato la Juventus in vista dell'inizio della nuova stagione: "Domani inizierà la nostra corsa verso il decimo consecutivo! Forz ...TORINO - "Abbiamo iniziato da poco la nuova stagione, ci sono tutti i residui di un'estate pazza dopo il lockdown. Sarà difficile per tutti, ma la Juve parte come sempre per vincere. Siamo fiduciosi, ...