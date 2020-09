Amministrative 2020 – Eboli

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 19 settembre 2020) Massimo CARIELLO Donato SANTIMONE Alfonso DEL VECCHIO Massimo Cariello prova a riconquistare la fascia tricolore e la sua sembra essere quasi una corsa solitaria verso lo scranno più alto di Palazzo Santa Lucia. A poche ore dalla presentazione delle liste, infatti, quello che doveva essere il suo diretto sfidante Damiano Cardiello, espressione del centro destra ha preferito battere in ritirata. Una sfida non ad armi pari quella che vive la città di. Di fatti, il primo cittadino uscente sembra avere già la vittoria in tasca, grazie alle sue liste Alleanza Democratica per, Ascolto Cittadino, Cresciamo Ancora,, a testa alta,al centro,Popolare. A sostegno della candidatura a sindaco di Donato Santimone alle Elezioni ...