Agguato a Napoli in piazza Bellini: in dieci contro un ragazzo gay (Di sabato 19 settembre 2020) Aggressione omofoba nella piazza gay di Napoli. A raccontare i fatti il Gay Center. «Ieri, alle 19, uno studente di 23 anni era con amici e il fratello a via Mezzocannone, e viene importunato... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 settembre 2020) Aggressione omofoba nellagay di. A raccontare i fatti il Gay Center. «Ieri, alle 19, uno studente di 23 anni era con amici e il fratello a via Mezzocannone, e viene importunato...

Un uomo di 35 anni residente a Portici, già noto alle forze dell'ordine, è giunto nella tarda serata di ieri all'Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all'anca e alla coscia sinistra ...

Aggrediti dal branco e picchiati, in piazza Bellini a Napoli, perché omosessuali. Vittime dell’inaudita violenza di un gruppo di dieci persone, un giovane di 23 anni e un suo amico che stavano chiacch ...

