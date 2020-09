Zaia: 'I test rapidi per il Covid-19 sono attendibili' (Di venerdì 18 settembre 2020) In un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca Zaia ha dichiarato che i test rapidi per il Covid-19 sono 'affidabilissimi' e di averne parlato con il Ministro Speranza: "Gli ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) In un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Lucaha dichiarato che iper il-19'affidabilissimi' e di averne parlato con il Ministro Speranza: "Gli ...

zazoomblog : Coronavirus Zaia pressa il governo sui test rapidi: “Vanno usati ovunque” - #Coronavirus #pressa #governo #rapidi: - bellinimr : RT @Ruffino_Lorenzo: Oggi Zaia rilancia i test rapidi dicendo che hanno 'risultati affidabilissimi' e che in 5 minuti sai se sei positivo.… - globalistIT : Zaia: 'I test rapidi per il Covid-19 sono attendibili' - Game_Set_Match_ : RT @Ruffino_Lorenzo: Oggi Zaia rilancia i test rapidi dicendo che hanno 'risultati affidabilissimi' e che in 5 minuti sai se sei positivo.… - Ruffino_Lorenzo : Oggi Zaia rilancia i test rapidi dicendo che hanno 'risultati affidabilissimi' e che in 5 minuti sai se sei positiv… -