VIDEO | Migrante lancia sassi contro gli agenti nel Cas di Monastir in Sardegna (Di venerdì 18 settembre 2020) CAGLIARI – Alta tensione nel centro di accoglienza per migranti di Monastir, nel Sud Sardegna. Uno degli ospiti della struttura, da poco sbarcato nell’isola, si è reso protagonista di un fitto lancio di cocci di tegole contro i poliziotti a presidio del centro. Il giovane, ricostruisce la vicenda Vincenzo Chianese, segretario generale Es Polizia, aveva iniziato uno sciopero della fame sulla terrazza del Cas per protestare contro le condizioni della struttura e voleva allontanarsi. Dalla stessa terrazza ha poi iniziato la sassaiola contro le divise. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) CAGLIARI – Alta tensione nel centro di accoglienza per migranti di Monastir, nel Sud Sardegna. Uno degli ospiti della struttura, da poco sbarcato nell’isola, si è reso protagonista di un fitto lancio di cocci di tegole contro i poliziotti a presidio del centro. Il giovane, ricostruisce la vicenda Vincenzo Chianese, segretario generale Es Polizia, aveva iniziato uno sciopero della fame sulla terrazza del Cas per protestare contro le condizioni della struttura e voleva allontanarsi. Dalla stessa terrazza ha poi iniziato la sassaiola contro le divise.

