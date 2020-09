UFFICIALE – Hellas Verona, dal Genoa arriva Andrea Favilli (Di venerdì 18 settembre 2020) Hellas Verona, dal Genoa arriva Favilli: l’attaccante arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva Andrea Favilli è un nuovo attaccante dell’Hellas Verona. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dal Genoa. Ecco la nota UFFICIALE: «Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli, 23enne attaccante centrale ben ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020), dal: l’attaccantea titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitivaè un nuovo attaccante dell’. Il giocatorea titolo temporaneo dal. Ecco la nota: «FC comunica di aver acquisito daCricket and Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore, 23enne attaccante centrale ben ...

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Hellas UFFICIALE: Hellas Verona, c'è la risoluzione consensuale col centrocampista Checchin TUTTO mercato WEB Verona, Barak ufficiale: arriva dall’Udinese, Favilli dal Genoa

VERONA BARAK – Nella giornata della cessione di Marash Kumbulla alla Roma, l’Hellas Verona ufficializza il nuovo acquisto. Si tratta di Antonín Barák, 25enne centrocampista ceco che arriva dall’Udines ...

SKY, L'Hellas su Ceccherini per sostituire Kumbulla

L'Hellas Verona va alla caccia dell'erede di Marash Kumbulla, passato nelle scorse ore ufficialmente alla Roma e il nome nuovo è quello di Federico Ceccherini. Secondo quanto riportato da Sky Sport il ...

Verona-Roma sarà diretta da Chiffi

Sono stati resi noti i nomi degli arbitri per la prima giornata di campionato. Verona-Roma sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Preti e Rossi. Quarto uff ...

