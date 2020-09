Tuffo in mare col salvagente. Così le Ong ci rifilano i migranti (Di venerdì 18 settembre 2020) Mauro Indelicato Con i migranti che si gettano in mare la Guardia Costiera deve attivarsi per il loro salvataggio: in questa maniera più di 100 persone a bordo della Open Arms sono entrate in Italia nelle ultime ore prima ancora del via libera all'approdo della nave La Open Arms da giorni staziona a largo di Palermo ma oramai sapere se approderà o meno appare superfluo. Questo perché quasi la metà dei migranti che aveva a bordo una volta giunti a largo della Sicilia si sono gettati in mare, con la Guardia Costiera che è dovuta intervenire per salvarli. E appare proprio questa la nuova frontiera delle strategie delle Ong per portare i migranti in Italia. Così come sottolineato sul quotidiano La Verità, una volta che le persone si gettano in ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Mauro Indelicato Con iche si gettano inla Guardia Costiera deve attivarsi per il loro salvataggio: in questa maniera più di 100 persone a bordo della Open Arms sono entrate in Italia nelle ultime ore prima ancora del via libera all'approdo della nave La Open Arms da giorni staziona a largo di Palermo ma oramai sapere se approderà o meno appare superfluo. Questo perché quasi la metà deiche aveva a bordo una volta giunti a largo della Sicilia si sono gettati in, con la Guardia Costiera che è dovuta intervenire per salvarli. E appare proprio questa la nuova frontiera delle strategie delle Ong per portare iin Italia. Così come sottolineato sul quotidiano La Verità, una volta che le persone si gettano in ...

