Tajani | ' Scossone da regionali? Non credo che il governo lasci le poltrone'

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Scossone

TGCOM

Antonio Tajani in collegamento con Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio” parla delle possibili conseguenze delle elezioni regionali in caso di vittoria del centrodestra: “Non credo che il governo las ...Che sulla Toscana si giochi il destino di diversi leader (Nicola Zingaretti e Matteo Salvini per esempio) e, forse, dello stesso governo è oramai un dato di fatto acquisito. Non è un caso che il trio ...C'è la riconoscenza di Alberto Cirio che ricorda quanto gli sia stato vicino il Cavaliere quando è stato colpito dal Covid. C'è il dispiacere umano di Antonio Tajani. C'è l'invito di Matteo Salvini al ...