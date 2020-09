Panico a Roma: entra in un centro estetico armato di coltello e minaccia la responsabile, poi tenta la fuga (Di venerdì 18 settembre 2020) Un cittadino tunisino di 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo aver messo a segno una rapina ai danni di un centro estetico orientale di via Sirte, quartiere Trieste. I fatti L’uomo, armato di coltello, ha minacciato la responsabile dell’esercizio e si è fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa e un telefono cellulare. Durante la fuga ha anche colpito una dipendente, ferendola in modo lieve. L’allarme dato al “112” subito dopo il colpo ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma di intervenire in breve tempo e di acciuffare il malvivente nella vicina via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Un cittadino tunisino di 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile didopo aver messo a segno una rapina ai danni di unorientale di via Sirte, quartiere Trieste. I fatti L’uomo,di, hato ladell’esercizio e si è fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa e un telefono cellulare. Durante laha anche colpito una dipendente, ferendola in modo lieve. L’allarme dato al “112” subito dopo il colpo ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile didi intervenire in breve tempo e di acciuffare il malvivente nella vicina via ...

CorriereCitta : Panico a Roma: entra in un centro estetico armato di coltello e minaccia la responsabile, poi tenta la fuga - aleveclli : Fuori c'è panico che pare #natale . Ma fa caldo, tipo in Nuova Zelanda. #roma #traffico - marirussino03 : @SorrentiCamilla ahhaha tranquilla!!! io per adesso ci vado con una mia amica (sia a milano che a roma) e niente se… - marcimarti17 : @giomasmic @Peter_0T @UniCredit_IT Da ieri ci sono problemi in Unicredit quindi il panico, desumo, sia stato dovuto… - aleco891 : RT @Centropie: Petrucci a valanga sull'articolo della tizia sul disastro Roma di Cagliari. Immagino il panico nella crew giornalara! Sarà s… -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Roma Panico a Roma: entra in un centro estetico armato di coltello e minaccia la responsabile, poi tenta la fuga Il Corriere della Città Corinavirus, “Formia zona rossa”: si scatena il panico, ma è una bufala

Denunciato blogger per procurato allarme. Aveva attribuito dichiarazioni false al prefetto di Latina. A Roma una studentessa positiva va a scuola prima del risultato del tampone ROMA. «Formia zona ros ...

Sardegna, catturato Johnny Lo Zingaro: l'arresto della polizia

È stato catturato dalla polizia Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", 60 anni, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari. È stato preso alle 8,15 dalla polizia in Sa ...

Roma, in manette esperto ladro d'appartamento

(AGR) “Dotto’, mò che m’ha tradito?” Dopo l’ennesimo colpo in carriera messo a segno all’interno di uno studio medico di via Anapo, nel quartiere Trieste, M.G., siciliano, 65 anni compiuti, così si ...

Denunciato blogger per procurato allarme. Aveva attribuito dichiarazioni false al prefetto di Latina. A Roma una studentessa positiva va a scuola prima del risultato del tampone ROMA. «Formia zona ros ...È stato catturato dalla polizia Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", 60 anni, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari. È stato preso alle 8,15 dalla polizia in Sa ...(AGR) “Dotto’, mò che m’ha tradito?” Dopo l’ennesimo colpo in carriera messo a segno all’interno di uno studio medico di via Anapo, nel quartiere Trieste, M.G., siciliano, 65 anni compiuti, così si ...