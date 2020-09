Omicidio-suicidio Pistoia, l'uomo su un biglietto: 'Ho paura mi porti via la bimba' (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Ho paura che mi porti via la bimba'. Queste le parole scritte su un foglietto - trovato dai carabinieri - da Leonardo Santini, 50 anni, che si è suicidato gettandosi da un ponte sulla Montagna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Hoche mivia la'. Queste le parole scritte su un foglietto - trovato dai carabinieri - da Leonardo Santini, 50 anni, che si è suicidato gettandosi da un ponte sulla Montagna ...

"Ho paura che mi porti via la bimba". Queste le parole scritte su un foglietto - trovato dai carabinieri - da Leonardo Santini, 50 anni, che si è suicidato gettandosi da un ponte sulla Montagna Pistoi ...

Si suicida giù dal ponte, i carabinieri dalla compagna per avvisarla ma la trovano morta

A Vaiano l'ennesimo femminicidio: la donna trovata morta a casa, colpita alla gola con un'arma da taglio. La coppia aveva una figlia di due anni che era dai nonni VAIANO (PO). Sembrava un suicidio. Er ...

Prato, uccide la compagna e si getta da un ponte sospeso

Distrutto il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, che a Tv Prato ha confessato il suo dolore: “Una tragedia che ci ha lasciato senza fiato. La coppia litigava spesso. Omicidio-suicidio che ha… Leggi ...

