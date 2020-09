Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Supercoppa A1 2020

(Di venerdì 18 settembre 2020) Al PalaDozza ladi Serie A1 sarà assegnata nellatra l’AX Armani Exchangee la Segafredo. Hanno convinto i meneghini che hanno domato agevolmente la Reyer nonostante il rientro tardivo neldei lagunari. Quelli che di fatto sono i padroni di casa della Final Four, sono riusciti ad aggiudicarsi un match lottassimo con la Dinamo Sassari. Domenica 20 settembre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida che potrete seguire intelevisiva sui canali Nove ed Eurosport 2, oltre che insulla piattaforma di Eurosport Player. Domenica 20 settembre, Ore 18.00 –AX Armani Exchange-Segafredo ...

infoitsport : LIVE SUPERCOPPA SEMIFINALE - Olimpia Milano-Reyer Venezia, la diretta testuale - infoitsport : LIVE SUPERCOPPA SEMIFINALE - Olimpia Milano-Reyer Venezia (Primo Quarto) - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Venezia 57-46, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: la Reyer riesce a recuperare prima dell’ulti… - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Venezia 76-67, semifinale Final Four Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : Basket, Supercoppa Italiana 2020: l’Olimpia Milano batte Venezia ed è la prima finalista -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Milano

Milano, 18 settembre 2020 - Infila l'undicesimo successo consecutivo in questo precampionato l'Armani Exchange che supera Venezia nella semifinale di Supercoppa per 76-67. I primi 23 minuti sono davv ...Milano e' la prima finalista della Supercoppa di basket. Nella prima semifinale della Final Four sul parquet della Segafredo Arena di Bologna. L'Olimpia resiste alla rimonta della Reyer e conquista la ...La prima finalista della Supercoppa Italiana è l'Olimpia Milano. Alla Virtus Arena di Bologna sono le Scarpette Rosse a prevalere sulla Reyer Venezia, battuta 76-67 dopo una partita messa in ghiaccio ...