L' Inps le contesta 2 giorni di malattia | lei era in ospedale a farsi operare per un cancro

PALAIA. L’Inps le contesta due giorni di malattia durante il periodo del lockdown. Il primo l’impiegata era in una sala chirurgica dell’ospedale di Pisa dove è stata operata per rimuovere un tumore al ...

