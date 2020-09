Il funerale di Don Roberto Malgesini in diretta da Regoledo di Cosio

(Di venerdì 18 settembre 2020) Accogliendo il desiderio della famiglia, nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, la comunità didisi riunisce per l'ultimo saluto a don. Sabato 19 settembre si svolgerà la ...

A presiedere i funerali sarà il vescovo di Como, che li concelebrerà - sottolinea l’ufficio stampa della Diocesi - «con un ristrettissimo numero di sacerdoti, designati in rappresentanza del presbiter ...È iniziato alle 17 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Regoledo, frazione di Cosio Valtellino, suo paese d’origine e dove vive la sua famiglia. A celebrare il rito è il vescovo di Como È iniz ...In centinaia si sono ritrovati davanti alla chiesa di Sant'Ambrogio a Regoledo di Cosio Valtellino (Sondrio) per l'ultimo saluto a don Roberto Malgesini, il "prete degli ultimi" assassinato martedì a ...