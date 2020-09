"I Cinque Stelle sono la vera castaIl Sì serve alla loro propaganda" (Di venerdì 18 settembre 2020) "Questo taglio non farà funzionare meglio il Parlamento e serve solo alla propaganda dei Cinque Stelle che sono diventati la vera casta" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 settembre 2020) "Questo taglio non farà funzionare meglio il Parlamento esolodeichediventati lacasta" Segui su affaritaliani.it

Linkiesta : Dice Enrico Letta che il Parlamento è sempre stato gestito da due terzi degli eletti. Tradotto: tagliamo la casta… - davidallegranti : I Cinque Stelle prima governavano con la Lega, adesso con il Pd. Prima non volevano fare alleanze con nessuno, ades… - Linkiesta : Un taglio a casaccio del numero dei parlamentari. Portato avanti dal M5S solo per ragioni di propaganda. Ecco per… - clelialarenza : RT @Sam_Ishtar: Sto sognando il prossimo martedì passato a sorridere per la vittoria del NO e per la sparizione dalle % del movimento cinqu… - dami_luci : RT @CianPdc: Formigli: 'oggi non si capisce più bene chi siano i Cinque Stelle'. Perché ieri? #PiazzaPulita -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Amore autoritario. Così Lega e Cinque Stelle difendono Putin in Ue Formiche.net CARLO SIBILIA A PROCESSO PER VILIPENDIO NAPOLITANO/ Politico M5s “giudizio politico”

Carlo Sibilia, sottosegretario del Ministero dell’Interno e parlamentare del Movimento 5 Stelle, è stato rinviato a giudizio e quindi dovrà affrontare un processo penale. Lo ha deciso il gup del tribu ...

Bonus Covid a parlamentari, Rizzone espulso dal M5s: aveva incassato indennità da 600 euro

Il deputato Marco Rizzone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle il 14 settembre 2020. Ad annunciarlo è un post sul blog delle stelle firmato dal Movimento, con un post scriptum nel quale si riporta l ...

"Ora vuole far cadere tutto...". Il piano che preoccupa Conte

Il Movimento 5 Stelle non riesce ancora a trovare pace e continua a spaccarsi. Una situazione che preoccupa e non poco il premier Giuseppe Conte, il quale teme una sempre più evidente fragilità del gr ...

Carlo Sibilia, sottosegretario del Ministero dell’Interno e parlamentare del Movimento 5 Stelle, è stato rinviato a giudizio e quindi dovrà affrontare un processo penale. Lo ha deciso il gup del tribu ...Il deputato Marco Rizzone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle il 14 settembre 2020. Ad annunciarlo è un post sul blog delle stelle firmato dal Movimento, con un post scriptum nel quale si riporta l ...Il Movimento 5 Stelle non riesce ancora a trovare pace e continua a spaccarsi. Una situazione che preoccupa e non poco il premier Giuseppe Conte, il quale teme una sempre più evidente fragilità del gr ...