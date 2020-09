Hogwarts Legacy prende le distanze da J.K. Rowling, la 'transfobica' autrice di Harry Potter (Di venerdì 18 settembre 2020) Warner Bros. ha confermato che J.K. Rowling non ha contribuito alla creazione del prossimo gioco Hogwarts Legacy, dopo che i fan hanno minacciato un boicottaggio a causa dei suoi frequenti commenti transfobici. Il nuovo gioco di ruolo open-world è stato rivelato all'evento PlayStation 5 e metterà i giocatori nei panni degli studenti della leggendaria scuola di magia, ed è ambientato molto prima degli eventi dei romanzi e dei film. L'uscita è prevista per il 2021.Il franchise di Harry Potter è una delle serie fantasy più iconiche della cultura moderna. I sette romanzi sono attualmente la serie di libri con il maggior incasso di tutti i tempi e gli adattamenti cinematografici hanno portato alla creazione di parchi a tema negli Universal Studios degli Stati Uniti. ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020) Warner Bros. ha confermato che J.K.non ha contribuito alla creazione del prossimo gioco, dopo che i fan hanno minacciato un boicottaggio a causa dei suoi frequenti commenti transfobici. Il nuovo gioco di ruolo open-world è stato rivelato all'evento PlayStation 5 e metterà i giocatori nei panni degli studenti della leggendaria scuola di magia, ed è ambientato molto prima degli eventi dei romanzi e dei film. L'uscita è prevista per il 2021.Il franchise diè una delle serie fantasy più iconiche della cultura moderna. I sette romanzi sono attualmente la serie di libri con il maggior incasso di tutti i tempi e gli adattamenti cinematografici hanno portato alla creazione di parchi a tema negli Universal Studios degli Stati Uniti. ...

