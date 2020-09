Coronavirus | Johnson | seconda onda contagi inevitabile

(Di venerdì 18 settembre 2020) LONDRA, 18 SET - Unata didanel Regno Unito appare ormai "" ed è già in atto in altri Paesi. Lo ha detto oggi il premier britannico Borisvisitando ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Johnson

Le restrizioni vietano ai residenti di incontrare altre persone fuori dal loro "bolla" sociale, e scatta anche il coprifuoco sulla vita notturna. I residenti nelle zone interessate non possono utilizz ...Boris Johnson avverte che la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus sta arrivando in Gran Bretagna. "La stiamo vedendo in Francia, Spagna, attraverso l'Europa. Temo sia assolutamente inevitabile ...La Commissione Europea ha firmato un contratto con le multinazionali farmaceutiche Sanofi e Gsk per la fornitura di un potenziale vaccino contro la Covid-19. Il contratto, il secondo di questo tipo do ...