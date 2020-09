Charlize Theron: "Non esco con nessuno da 5 anni e sto benone" (Di venerdì 18 settembre 2020) Charlize Theron ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita privata durante lo show di Drew Barrymore, raccontando di quanto le piaccia la vita da single. Charlize Theron ha confessato di non avere appuntamenti romantici da ben 5 anni, rivelando però che la sua realtà da single le sta più che bene e che non accusa per niente la solitudine, sentendo di non aver bisogno al momento di nessuna relazione importante. Ospite giovedì del The Drew Barrymore Show, Charlize Theron ha raccontato di come si sta godendo la sua vita da single, nonostante siano ben 5 anni che non ha appuntamenti galanti con nessuno: "Non ho un appuntamento da più di cinque anni.Non mi sento sola. Ho i miei figli. Non ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita privata durante lo show di Drew Barrymore, raccontando di quanto le piaccia la vita da single.ha confessato di non avere appuntamenti romantici da ben 5, rivelando però che la sua realtà da single le sta più che bene e che non accusa per niente la solitudine, sentendo di non aver bisogno al momento di nessuna relazione importante. Ospite giovedì del The Drew Barrymore Show,ha raccontato di come si sta godendo la sua vita da single, nonostante siano ben 5che non ha appuntamenti galanti con: "Non ho un appuntamento da più di cinque.Non mi sento sola. Ho i miei figli. Non ...

DRepubblicait : Charlize Theron: 'Non esco con un uomo da cinque anni' [aggiornamento delle 12:55] - Resenzatrono : @GRealta @ApacheRossonero HO VISTO L'ALTRA SERA SU SKY I PADRES ! cerco di accanirmi ma niente. e' come portarsi a… - MLKVICH : Eccola qua, Charlize Theron #GFVIP - ksnt63 : @lucamattanza Peggiora di ora in ora Appiattito sul qualunquismo più becero Se questa è politica, io sono sempre p… - 808Diogene : @erretti42 beh comunque Charlize Theron non è male su -

Ultime Notizie dalla rete : Charlize Theron Charlize Theron: «Non esco con un uomo da cinque anni» Vanity Fair Italia Charlize Theron: "Non esco con nessuno da 5 anni e sto benone"

Charlize Theron ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita privata durante lo show di Drew Barrymore, raccontando di quanto le piaccia la vita da single. Charlize Theron ha confessato di non avere ap ...

Charlize Theron: «Non esco con un uomo da cinque anni»

Nessun senso di solitudine. Charlize Theron, che ospite giovedì del Drew Barrymore Show ha acconsentito a parlare della sua vita privata, ha spiegato di non aver avuto nessun appuntamento negli ultimi ...

Arriva l’autunno,

Giovanili, sbarazzini e facili da gestire. I capelli corti sono l’ideale per le ragazze pratiche, che hanno poca voglia di perdere tempo in bagno per lavaggio e piega e che preferiscono una spazzolata ...

Charlize Theron ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita privata durante lo show di Drew Barrymore, raccontando di quanto le piaccia la vita da single. Charlize Theron ha confessato di non avere ap ...Nessun senso di solitudine. Charlize Theron, che ospite giovedì del Drew Barrymore Show ha acconsentito a parlare della sua vita privata, ha spiegato di non aver avuto nessun appuntamento negli ultimi ...Giovanili, sbarazzini e facili da gestire. I capelli corti sono l’ideale per le ragazze pratiche, che hanno poca voglia di perdere tempo in bagno per lavaggio e piega e che preferiscono una spazzolata ...