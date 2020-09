C’è un legame tra l’ossessione per i vip e l’essere no vax

Leggi su dire

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Ossessionati da Brad Pitt, Alessandro Borghi o Charlize Theron? Potrebbe indicare possibili atteggiamenti antivax. Il culto delle celebrità, infatti, sembrerebbe essere collegato a diverse convinzioni negative verso le vaccinazioni. Lo sottolineano Lisset Martinez-Berman della Texas A&M University-San Antonio, con i professori Lynn McCutcheon e Ho Phi Huyn, in una ricerca scientifica di recente pubblicazione su ‘Psychology, Health & Medicine’: ‘Is the worship of celebrities associated with resistance to vaccinations? Relationships between celebrity admiration, anti-vaccination attitudes, and beliefs in conspiracy’.