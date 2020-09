Annette Kellerman e il diritto delle donne di indossare il costume

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerd√¨ 18 settembre 2020) Al giorno d’oggiunda bagno è, per noi, del tutto regolare. In realtà, se siamo libere di farlo è anche grazie ad, la prima donna ad ideare unintero e ad indossarlo. Prima del 1907, infatti, ilda bagno femminile equivaleva ad un abito lungo fino al ginocchio e non solo. A questo si aggiungevano dei simpaticissimi pantaloni a sbuffo, calze e scarpe. Ora vi starete sicuramente chiedendo: “ma come facevano ledi allora a resistere al caldo?”. Ma soprattutto: “non era scomodo farsi il bagno?”. Il motivo per cui si era costrette ad andare in spiaggia completamente vestite potete immaginarlo, visti i tempi di cui stiamo parlando. Era ...