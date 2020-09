Altrabenevento | “Acqua non potabile in una fontana del rione Libertà”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La ASL ha comunicato ieri alla Gesesa che a seguito di esami effettuati nei giorni scorsi insieme all’ARPAC ha accertato che l’acqua erogata dalla GESESA allapubblica di via Piccinato, alLibertà NON E’ RISULTATA”. A riferirlo è l’associazionein una nota stampa. Prosegue: “Di conseguenza l’azienda sanitaria ha disposto la sospensione della fornitura idrica ma al momento non si comprende per quali zone del popoloso. Questa mattina l’associazioneha scritto una lettera trasmessa via PEC (Posta Elettronica Certificata) al Direttore Generale della ASL e per conoscenza al Prefetto e alla Procura della ...