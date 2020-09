Vicenza, anziano aggredito: “Se vedo picchiare una ragazza, devo intervenire” (Di giovedì 17 settembre 2020) Vittorio Cingano anziano aggredito a Vicenza per aver difeso una ragazza, è intervenuto a Mattino 5 spiegando come sono andate le realmente le cose Fortunatamente ora sta bene, ma ha vissuto attimi di vero panico. Vittorio Cingano 73enne di Vicenza è diventato una sorta di eroe nazionale. Nonostante l’età non più giovanissima è intervenuto a difesa di una ragazza, che stava subendo delle molestie da parte di un giovane italo-ungherese di 25 anni (senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine). Lui non ci ha pensato due volte e si immolato per cercare di evitare che la situazione degenerasse. Purtroppo però l’aggressore si è scagliato contro di lui picchiandolo brutalmente per ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 settembre 2020) Vittorio Cinganoper aver difeso una, è intervenuto a Mattino 5 spiegando come sono andate le realmente le cose Fortunatamente ora sta bene, ma ha vissuto attimi di vero panico. Vittorio Cingano 73enne diè diventato una sorta di eroe nazionale. Nonostante l’età non più giovanissima è intervenuto a difesa di una, che stava subendo delle molestie da parte di un giovane italo-ungherese di 25 anni (senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine). Lui non ci ha pensato due volte e si immolato per cercare di evitare che la situazione degenerasse. Purtroppo però l’aggressore si è scagliato contro di lui picchiandolo brutalmente per ...

