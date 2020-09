Uomini e Donne, la verità su Enzo Capo: “È scappato nella notte per…” (Di giovedì 17 settembre 2020) Rivelazione inaspettata durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, giovedì 17 settembre 2020. Protagonista della notizia è stato Enzo Capo, che aveva fatto il suo ritorno al Trono Over dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Pamela Barretta. Il ritorno del cavaliere aveva suscitato lo scetticismo di molti, sia nel pubblico che in studio. E le notizie delle ultime ore non hanno che confermato i sospetti su di lui. La fuga di Enzo Capo «Enzo Capo avrebbe dovuto partecipare alla puntata e ieri era anche a Roma, ma stanotte è scappato», ha raccontato Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 settembre 2020) Rivelazione inaspettata durante l’ultima puntata di, andata in onda oggi, giovedì 17 settembre 2020. Protagonista della notizia è stato, che aveva fatto il suo ritorno al Trono Over dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Pamela Barretta. Il ritorno del cavaliere aveva suscitato lo scetticismo di molti, sia nel pubblico che in studio. E le notizie delle ultime ore non hanno che confermato i sospetti su di lui. La fuga diavrebbe dovuto partecipare alla puntata e ieri era anche a Roma, ma sta», ha raccontato Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di. ...

