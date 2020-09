Ufficiale | Bologna arriva Vergani dall’Inter

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilha acquistato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter l’attaccante Edorardo. Questo il comunicato del club nerazzurro: FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore EdoardoalFC: l’attaccante classe 2001 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione in favore del club rossoblu. Foto: Twitter Inter L'articolodall’Inter proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoFanta : ?? #BOLOGNA: ufficiale l'acquisto dell'attaccante classe 2001 Edoardo #Vergani dall'#Inter in prestito con diritto d… - sportli26181512 : Bologna, UFFICIALE: preso Vergani dall'Inter: Arrivederci Inter: Edoardo Vergani passa al Bologna in...… - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Inter, ceduto Edoardo Vergani al Bologna: ecco la formula - - fcin1908it : UFFICIALE - Inter, ceduto Edoardo Vergani al Bologna: ecco la formula - - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Bologna, dall'Inter ecco il giovane Vergani. Arriva in prestito con diritto di riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Bologna

passioneinter.com

Sinisa Mihajlovic ha chiesto un attaccante alla dirigenza del Bologna e per il momento ecco arrivare Edoardo Vergani. La punta è stata ufficializzata proprio poco fa ed arriva a Casteldebole con il ti ...Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo. Con l'imminente inizio del campionato, sono diverse le squadra che stanno provando a rinforzare il proprio organico in vista dell'avvio ufficiale del ...Dieci euro per un volo Catania-Milano, dieci euro per un Palermo-Milano, dodici euro per un Milano-Bari. Non a tratta, ma andata e ritorno. La sfida low cost ai collegamenti aerei nazionali s’infiamma ...