Torreira Milan, sondaggio con l'Arsenal. Gli aggiornamenti (Di giovedì 17 settembre 2020) Torreira è finito nel mirino del Milan di Pioli: il centrocampista dell'Arsenal è seguito anche dal Torino. Gli aggiornamenti Lucas Torreira è finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Il centrocampista dell'Arsenal ha già manifestato la propria volontà di tornare in Serie A dopo la parentesi alla Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, al momento si tratta soltanto di sondaggi con il club di Premier League. Su Torreira c'è anche il Torino di Marco Giampaolo.

