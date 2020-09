Telefonata a Chi l’ha visto | “I genitori dicono che è scomparsa otto anni fa | ma Agata è in cantina”

(Di venerdì 18 settembre 2020)Scuto scomparefa all’età di 22. Unaanonima a “Chi l’ha” sostiene che la trentenne si trovi in cantina.Scuto èfa ad Acireale, nel Catanese, e non ha mai fatto ritorno. Sparita nel nulla, ma una stranaanonima giunta alla redazione di … L'articoloa Chi l’ha: “Iche èfa, maè in cantina” proviene da leggilo.org.

junews24com : Chiesa Milan, Pioli scherza sulla telefonata: «Ecco chi chiamerò» - - VedeleAngela : RT @ilgiornale: Agata Scuto, la 22enne scomparsa dalla sua casa di Acireale nel 2012 si troverebbe in cantina. Una telefonata anonima a Chi… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Agata Scuto, la 22enne scomparsa dalla sua casa di Acireale nel 2012 si troverebbe in cantina. Una telefonata anonima a Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Telefonata Chi

Flavia Vento ha scelto di prendere una drastica decisione, passando per le sedi legali, dopo il suo ritiro dal Grande Fratello Vip. Flavia Vento è una delle concorrenti che sicuramente non è passata i ...Nuovo record di contagi di coronavirus in Germania. Sono 2.194 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Robert Koch Institute, contro i 1.901 di ieri. Stando ai calcoli dell’RKI, ripo ...Sarebbero «argomentazioni illogiche» per il pm Stefano Dambruoso quelle che hanno portato il gip Letizio Magliaro a non applicare la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati per Villa Infe ...