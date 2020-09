tuttosport : #Dzeko-#Juve, altro passo avanti. #Suarez, c'è ancora una possibilità - lillydessi : Dzeko-Juve, altro passo avanti. Suarez, c'è ancora una possibilità - Tuttosport - ItaSportPress : Suarez, altro indizio sul futuro? Arriva sorridente con Messi all'allenamento... - - ManuelBaldan : @Marmat83 se leggessi gli articoli della Gazzetta su Suarez fino a stamattina...altro che Momblano... - Christian_Nani7 : @Lucas159528651 @JosephDifranc20 Ma chi ve le dà ste notizie? Suarez era in macchina con messi all'uscita dell'alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez altro

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Luis Suarez molto probabilmente resterà nel Barcellona per giocarsi le proprie chance agli occhi dell'allenatore Ronald Koeman. Ne è convinto il Mundo Deportivo, giornale molto ...MILANO. Mancano venti giorni alla fine del mercato, e la Juventus non ha ancora il centravanti. Però il rebus è in via di soluzione, viste le complicazioni burocratiche per arrivare a Suarez. Così ha ...Calciomercato Juventus, affare Dzeko-Milik: tutto fatto, giornata decisiva per il bosniaco in bianconero e per il polacco alla Roma Si va verso la definizione di uno degli affari più caldi del momento ...