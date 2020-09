Sackboy a Big Adventure | anche questo gioco arriverà su PS4

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 settembre 2020): a Bigera stato annunciato inizialmente solo per PS5,tuttavia, come altri giochi,arriverà su PS4,è ufficiale Ieri è stato il giorno di PS5, videoludicamente parlando. Lo Showcase si è tenuto in serata e Sony, possiamo dirlo tranquillamente, ha stupito un po’ tutti, positivamente. Il colosso è stato in grado di dare alla community quello che la community voleva: un prezzo ed una data d’uscita per la sua nuova macchina hardware, in primis. Non solo, tanti giochi inediti, a sorpresa, sono apparsi durante la presentazione e non stiamo parlando di fuffa. Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy (il nuovo adattamento videludico del Wizarding World della Rowling), Devil May Cry 5 Special Edition e come non citare, da ultimo, God of War Ragnarock. Non ...