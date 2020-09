Qui da bambina, oggi a X-Factor e vincitrice di ‘Amici’: chi è? (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella fotografia postata in basso era solo una bambina in braccio al suo papà, oggi è una nota cantante nonché vincitrice di ‘Amici’: chi è? Occhi grandissimi, uno sguardo perso già “inquisitorio”, molto piccola ed in braccio al suo caro papà: l’avete riconosciuta? Nella bellissima fotografia è proprio lei, l’amatissima e famosa cantante nonché vincitrice della nona edizione di ‘Amici di Maria De Filippi‘, Emma Marrone. Nell’immagine, la Marrone avrà avuto poco più di un anno ma già era davvero splendida. La foto è stata pubblicata dalla stessa cantante per celebrare la Festa del Papà lo scorso 19 marzo. La famosissima Emma Marrone, come sicuramente già ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella fotografia postata in basso era solo unain braccio al suo papà,è una nota cantante nonchédi ‘Amici’: chi è? Occhi grandissimi, uno sguardo perso già “inquisitorio”, molto piccola ed in braccio al suo caro papà: l’avete riconosciuta? Nella bellissima fotografia è proprio lei, l’amatissima e famosa cantante nonchédella nona edizione di ‘Amici di Maria De Filippi‘, Emma Marrone. Nell’immagine, la Marrone avrà avuto poco più di un anno ma già era davvero splendida. La foto è stata pubblicata dalla stessa cantante per celebrare la Festa del Papà lo scorso 19 marzo. La famosissima Emma Marrone, come sicuramente già ...

grollover79 : RT @ViolaMilano: Mio marito alla bambina: vieni un po' qui principessa Lei: papà sono grande per essere chiamata principessa! Lui: e come d… - LaMbriaca : RT @ViolaMilano: Mio marito alla bambina: vieni un po' qui principessa Lei: papà sono grande per essere chiamata principessa! Lui: e come d… - MrsPaeoniaa_ : RT @psycopatyc: Sono qui alle elementari per prendere la bambina a cui devo far baby sitter e una signora si sta congratulando con la zia p… - claudio_soleti : RT @ViolaMilano: Mio marito alla bambina: vieni un po' qui principessa Lei: papà sono grande per essere chiamata principessa! Lui: e come d… - Coelusxxx : RT @ViolaMilano: Mio marito alla bambina: vieni un po' qui principessa Lei: papà sono grande per essere chiamata principessa! Lui: e come d… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui bambina Qui era solo una bambina, oggi è una famosa conduttrice: chi... CheNews.it Borja Valero: “Mi allenerò come un bambino per giocare sempre, tornare qui unica opzione. La reazione di Alvaro…”

Su questa pagina potete leggere le dichiarazioni di Borja Valero, che torna in viola dopo una parentesi di tre anni all’Inter. “Abbiamo riportato Borja a casa, siamo contenti. Abbiamo riportato identi ...

Fiorentina, Borja Valero: "Mi allenerò come un bambino. Il cuore mi ha riportato a casa"

Tre anni dopo, Borja Valero è ancora lì. Emozionato e sorridente, per il suo ritorno alla Fiorentina. "Sono felice, ringrazio tutti per l'accoglienza" sono le sue prime parole nella conferenza stampa ...

Ludovica Valli è incinta: "Ti aspettiamo anima mia..."

"Realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre...", con un lungo post e un video in cui mostra i primi accenni di un pancino in crescita Ludovica Valli annuncia su ...

Su questa pagina potete leggere le dichiarazioni di Borja Valero, che torna in viola dopo una parentesi di tre anni all’Inter. “Abbiamo riportato Borja a casa, siamo contenti. Abbiamo riportato identi ...Tre anni dopo, Borja Valero è ancora lì. Emozionato e sorridente, per il suo ritorno alla Fiorentina. "Sono felice, ringrazio tutti per l'accoglienza" sono le sue prime parole nella conferenza stampa ..."Realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre...", con un lungo post e un video in cui mostra i primi accenni di un pancino in crescita Ludovica Valli annuncia su ...