Partorisce in aereo | la bambina volerà gratis per tutta la vita

Hiyam Nasr Naji Daaban, una donna yemenita, ha dato alla luce un bambino a bordo del volo MS777 di un Boeing 737-800 della compagnia Egyptair decollato da Il Cairo e diretto a Londra Heathrow. A causa ...

LONDRA - Una passeggera, Hiyam Nasr Naji Daaban dello Yemen, ha partorito un bambino a bordo del volo MS777 di un Boeing 737-800 (registrato SU-GEK) della compagnia Egyptair partito da Il Cairo e dire ...

