Paolo Gentiloni: "Non usare il Recovery Fund per tagliare le tasse" (Di giovedì 17 settembre 2020) “Concordo con il ministro Gualtieri, sarebbe sbagliato usare le risorse del Recovery Plan per tagliare le tasse”. Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo a un evento web organizzato dal Gruppo Caltagirone che ha aggiunto: “Si darebbe un segnale negativo”. “Se mandiamo il messaggio che usiamo questi quattrini per un taglio delle tasse, c’è una preoccupazione soprattutto per i riflessi europei. Sarebbe un segnale negativo dare la sensazione che da uno sforzo comune, mettendo debito comune, il Paese principale beneficiario” utilizzi le risorse per tagliare le tasse “invece di investire sul futuro, sulle riforme e sugli investimenti necessari”.“Lavoreremo insieme al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) “Concordo con il ministro Gualtieri, sarebbe sbagliatole risorse delPlan perle”. Lo ha dettointervenendo a un evento web organizzato dal Gruppo Caltagirone che ha aggiunto: “Si darebbe un segnale negativo”. “Se mandiamo il messaggio che usiamo questi quattrini per un taglio delle, c’è una preoccupazione soprattutto per i riflessi europei. Sarebbe un segnale negativo dare la sensazione che da uno sforzo comune, mettendo debito comune, il Paese principale beneficiario” utilizzi le risorse perle“invece di investire sul futuro, sulle riforme e sugli investimenti necessari”.“Lavoreremo insieme al ...

LucaSucci : RT @51inif: Paolo Gentiloni: 'Non usare il Recovery Fund per tagliare le tasse' ?? meglio usarli per le MARCHETTE vero bloccatore inde-fesso… - 51inif : Paolo Gentiloni: 'Non usare il Recovery Fund per tagliare le tasse' ?? meglio usarli per le MARCHETTE vero bloccator… - ilmessaggeroit : Obbligati a crescere, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia - CorboEsposito : @C3vLocke Paolo Gentiloni è stato dichiaratamente maoista. - paolo_arcaro : RT @SensoDiNausea: Avete mai visto Gentiloni piangere un muratore morto perché caduto da un ponteggio? Io mai. Gli viene la lacrima a coman… -