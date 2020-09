“Non voterò De Luca”: deMa si inventa le intenzioni di non voto e in realtà aiuta lo sceriffo (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si inventa le intenzioni di non voto, attacca Vincenzo De Luca di non essere la sinistra mentre è il primo a perdere pezzi di sinistra radicale. E alla fine in questa campagna elettorale in realtà lancia l’assist proprio allo sceriffo. È l’incredibile Luigi de Magistris che oggi fa la sua dichiarazione di voto alle prossime regionali svelando però chi non voterà. Ebbene sì, il contrario. “Non voterò De Luca” dice a L’aria che tira, il programma su La 7. “Sono curioso di come va a finire. Qualcuno dice 5-1, ma è quasi 6-0 perché ci vuole coraggio a definire De Luca di sinistra” aggiunge il sindaco di Napoli che però paradossalmente con la sua ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Siledi non, attacca Vincenzo De Luca di non essere la sinistra mentre è il primo a perdere pezzi di sinistra radicale. E alla fine in questa campagna elettorale in realtà lancia l’assist proprio allo. È l’incredibile Luigi de Magistris che oggi fa la sua dichiarazione dialle prossime regionali svelando però chi non voterà. Ebbene sì, il contrario. “Non voterò De Luca” dice a L’aria che tira, il programma su La 7. “Sono curioso di come va a finire. Qualcuno dice 5-1, ma è quasi 6-0 perché ci vuole coraggio a definire De Luca di sinistra” aggiunge il sindaco di Napoli che però paradossalmente con la sua ...

Capezzone : ++Capalbio choc ??++ Venancio annuncia: “Segnori, dopo 10anni di residenza, ho avuto la cittadinanza e voterò alle r… - lucianonobili : “Io penso che non si possa fare un #tagliodeiparlamentari senza una riforma complessiva perché se si tocca Parlamen… - fattoquotidiano : Referendum, Conte: “Voterò sì, il taglio non compromette la funzionalità delle Camere” - Frances71841596 : RT @Herbert403: Referendum, Conte: “Voterò sì, il taglio non compromette la funzionalità delle Camere” - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Referendum, Conte: “Voterò sì, il taglio non compromette la funzionalità delle Camere” -

Ultime Notizie dalla rete : “Non voterò