"No a FdI in un governo Draghi, ma disposti a dare una mano". Meloni, la bomba (Di giovedì 17 settembre 2020) Sostegno a Mario Draghi premier sì, ma ingresso nel governissimo no. L'apertura di Giorgia Meloni è significativa. Intervistata da Barbara Palombelli a Stasera Italia, la leader di Fratelli d'Italia spiega quale sarebbe il grande limite di un governo di unità nazionale: "Il problema di mettere insieme Fratelli d'Italia e il Pd è che abbiamo una visione di politica economica diametralmente opposta, neanche Draghi potrebbe trovare la sintesi". "Ciò non toglie - continua la Meloni - che Fratelli d'Italia sarebbe disponibilissima a fare la sua parte per dare una mano alla nazione, come abbiamo fatto con Conte, figuriamoci con Draghi. Fino ad ora le nostre proposte sono state bocciate tutte, non sono state credo neanche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Sostegno a Mariopremier sì, ma ingresso nel governissimo no. L'apertura di Giorgiaè significativa. Intervistata da Barbara Palombelli a Stasera Italia, la leader di Fratelli d'Italia spiega quale sarebbe il grande limite di undi unità nazionale: "Il problema di mettere insieme Fratelli d'Italia e il Pd è che abbiamo una visione di politica economica diametralmente opposta, neanchepotrebbe trovare la sintesi". "Ciò non toglie - continua la- che Fratelli d'Italia sarebbe disponibilissima a fare la sua parte perunaalla nazione, come abbiamo fatto con Conte, figuriamoci con. Fino ad ora le nostre proposte sono state bocciate tutte, non sono state credo neanche ...

Sostegno a Mario Draghi premier sì, ma ingresso nel governissimo no. L'apertura di Giorgia Meloni è significativa. Intervistata da Barbara Palombelli a Stasera Italia, la leader di Fratelli d'Italia s ...

"Fdi non è stata coinvolta nella lista" degli impresentabili, "non ci sono esponenti di Fdi e ne sono contenta. Siamo uno dei pochi partiti che non hanno impresentabili". Così la leader di Fratelli d' ...

Un commento forte diretto alla Provincia dopo la comparsa dei cartelli che decretano chiusura di alcune strade dal 15 ottobre. "La Valle Argentina, la valle Arroscia e la Val Nervia rischiano di esser ...

