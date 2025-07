Il diavolo veste Prada | il sequel con una star di Bridgerton

Il mondo glamour di “Il diavolo veste Prada” si prepara a tornare sul grande schermo con un sequel attesissimo, che riunirà una star di Bridgerton in un cast stellare. A quasi vent’anni dal suo debutto, questa nuova avventura promette di catturare ancora una volta il cuore degli appassionati, affrontando le sfide moderne nel settore moda e editoria. Le riprese sono in corso e l’attesa cresce: il nuovo capitolo arriverà il 1° maggio 2026, pronto a stupire ancora una volta.

