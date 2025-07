Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a questo aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio, fornito da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione. Oggi, 9 luglio 2025 alle ore 09:40, rileviamo traffico intenso sul Raccordo Anulare, con rallentamenti tra Roma Nord e Tiburtina, e ulteriori code tra Casilina, Appia, Laurentina e Fiumicino. Restate con noi per tutte le ultime notizie sul traffico e gli eventuali disagi, perché conoscere le condizioni strada è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso si rallenta tra la diramazione Roma nord e Tiburtina Poi tra Casilina e Appia è più avanti tra Laurentina e Roma Fiumicino in coda tratti da Roma Fiumicino e via del mare tra Ardeatina e Tuscolana tra Cassia bis e Trionfale E poi tra Aurelia e Pisana in entrata verso il centro rallentamenti su via Flaminia dallo svincolo per accordo a via dei Due Ponti e su via Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code tra Togliatti la tangenziale in direzione di quest'ultima è traffico intenso Cina 91 Roma Fiumicino con code tra il raccordo anulare via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione opposta tra via Colombo e via Isacco Newton usciamo dall'anello cittadino per tenere traccia anche tu via Tiburtina tra Settecamini e il raccordo anulare su via Nomentana tra Nomentana visse via di Casal Bianco è nel quadrante sud della capitale sulla via del mare su via Cristoforo Colombo rispettivamente tra via di Acilia e via di Malafede ci spostiamo su via Pontina per segnalare un incidente a causa del sinistro coda in direzione del raccordo anulare da Pomezia a Castel di Decima ma siamo al trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze circolazione tornata regolare per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Casilina i treni delle linee fl4 Roma Albano Frascati fl6 Roma Cassino fl7 Roma Napoli via Formia dfl Roma Nettuno subiranno cancellazione e variazioni attivati bus sostitutivi è sempre per lavori ma nella stazione di Roma Ostia anche i treni della fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 roma-viterbo fl5 Roma Civitavecchia subiranno variazioni previsto un servizio bus sostitutivo tra Roma Termini e Roma Aurelia Roma Termini Fiumicino aeroporto da Marco Morgante ASL infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio