La Vela di Calatrava rinasce | da incompiuta a simbolo del Giubileo dei Giovani

Trasformando un simbolo di incompiutezza in un faro di rinascita, la Vela di Calatrava si prepara a brillare di nuova luce. Dopo quasi vent’anni di abbandono, questa maestosa struttura si riconnette con il suo passato, pronta a ospitare i grandi eventi del Giubileo dei Giovani 2025. Con un investimento di oltre 80 milioni di euro, l’Agenzia del Demanio ha guidato un progetto di riqualificazione che promette di lasciare il segno.

Dopo quasi vent’anni di abbandono e degrado, la Vela di Calatrava torna finalmente a vivere. L’imponente struttura in acciaio e cemento, alta 75 metri, progettata nel 2005 per ospitare i Mondiali di nuoto del 2009, è stata ufficialmente riaperta al pubblico e sarĂ utilizzata a luglio per ospitare gli eventi del Giubileo dei Giovani 2025. Con un investimento di 80 milioni di euro, l’Agenzia del Demanio ha guidato il progetto di riqualificazione, restituendo alla cittĂ un’area destinata a diventare un polo di cultura, sport, sostenibilitĂ e innovazione. Dall’ambizione olimpica al degrado urbano. L’opera, originariamente pensata come fulcro della CittĂ dello Sport a Tor Vergata, prevedeva un vasto complesso polifunzionale con due palazzetti, piscine olimpiche, parcheggi e aree verdi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it