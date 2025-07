Evade dai domiciliari a Napoli e finisce arrestato a Roma | smontava auto in strada con una Fiat 500 a noleggio

L'allarme è scattato quando una Fiat 500 a noleggio si è trasformata nel clandestino banco da lavoro di un meccanico improvvisato, intentato a smontare auto in strada. Un uomo di 39 anni, evaso dai domiciliari a Napoli, è stato arrestato a Roma durante un’operazione di polizia nella zona Montagnola. La sua audace fuga e attività illecita hanno messo in luce le sfide di sicurezza urbana e l’ingegno criminale.

È evaso dagli arresti domiciliari per “lavorare” abusivamente nella Capitale come meccanico improvvisato, smontando pezzi di auto parcheggiate in strada. Un 39enne, originario di Napoli, è stato arrestato dalla polizia in zona Montagnola, a Roma, nella mattinata di lunedì 7 luglio, dopo essere stato sorpreso mentre trafugava parti di carrozzeria e fanaleria da veicoli in sosta. La segnalazione e l’intervento della polizia. L’allarme è scattato all’alba, quando alla centrale operativa è giunta una segnalazione relativa a un uomo che, in via Fontanellato, si aggirava tra le auto parcheggiate, smontandone componenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Evade dai domiciliari a Napoli e finisce arrestato a Roma: smontava auto in strada con una Fiat 500 a noleggio

