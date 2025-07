Napoli in attesa di Beukema spesa in Bundesliga | 20 MLN per un nazionale tedesco in difesa

Napoli si prepara a un'estate calda, tra cessioni e acquisti strategici. La possibile partenza di Osimhen al Galatasaray apre nuove opportunità sul mercato, mentre il club azzurro punta a rinforzare la difesa con un colpo da 20 milioni in Bundesliga. Tra attese e sorprese, il mercato partenopeo promette emozioni e colpi di scena: è solo l'inizio di una stagione tutta da scrivere.

Il club azzurro è vicino a cedere Osimhen al Galatasaray: dopo la partenza del nigeriano, si puntano a chiudere i colpi in entrata. Spunta anche un talento della Bundesliga Napoli, in attesa di Beukema spesa in Bundesliga: 20 MLN per un colpo in difesa. La telenovela relativa a Victor Osimhen sta per concludersi con la parola fine. In un periodo in cui in Italia vanno tanto di moda le soap opera turche, è proprio da Istanbul che arriva la soluzione definitiva. Il Galatasaray conferma il bomber nigeriano anche per la prossima stagione ma stavolta lo acquista a titolo definitivo.

A Napoli si respira un atmosfera di attesa, di tensione e preoccupazione (Sky) - A Napoli si avverte un clima di attesa e tensione dopo il pareggio con il Genoa. Massimo Ugolini di Sky Sport ha commentato le sensazioni emerse da Castel Volturno, evidenziando l’ansia che permea la città.

