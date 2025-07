Roma | nuovo servizio gratuito di trasporto per disabili coinvolte oltre 800 famiglie

Roma si prepara a fare un passo avanti decisivo verso l’inclusione, grazie al nuovo servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone con disabilità. Donato dall’associazione Aida Odv con il supporto di UniCredit attraverso il progetto Carta Etica, questo veicolo rappresenta una speranza concreta per oltre 800 famiglie della Capitale. Un segnale forte di solidarietà e impegno sociale che trasformerà la mobilità di chi affronta sfide quotidiane.

Un nuovo veicolo per il trasporto di persone con disabilità è stato donato all’associazione Aida Odv grazie al contributo di UniCredit. Sarà al servizio di centinaia di famiglie in difficoltà nella Capitale. Un importante sostegno alla mobilità inclusiva arriva a Roma, dove l’associazione Aida Odv potrà contare su un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità. Il pulmino è stato acquistato grazie al progetto Carta Etica di UniCredit, che prevede la devoluzione del 2 per mille di ogni transazione effettuata con le carte di credito “etiche” a favore di progetti solidali. Il veicolo sarà impiegato nell’iniziativa “ Ti trasportTIAMO ”, un servizio gratuito lanciato nel 2022 e pensato per supportare famiglie fragili e cittadini con disabilità nel raggiungere ospedali, centri sanitari, strutture culturali e sportive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: nuovo servizio gratuito di trasporto per disabili, coinvolte oltre 800 famiglie

