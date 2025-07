Cina | funzionario vanta maggior sistema energia rinnovabile in piu’ rapida crescita al mondo

La Cina si conferma leader globale nel settore delle energie rinnovabili, con un sistema che si distingue per dimensioni e rapidità di crescita. Entro maggio, la capacità installata ha superato i 2,09 miliardi di chilowatt, più che raddoppiando i risultati del precedente piano quinquennale. Questo progresso sottolinea l’impegno del Paese verso un futuro sostenibile e innovativo, posizionandolo come esempio nel panorama energetico mondiale.

La Cina ha costruito il sistema di energia rinnovabile piu’ grande e in piu’ rapida crescita al mondo, ha dichiarato oggi un funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Entro la fine di maggio, la capacita’ installata di energia rinnovabile nel Paese aveva raggiunto i 2,09 miliardi di chilowatt, piu’ che raddoppiando la cifra registrata al termine del 13mo Piano quinquennale (2016-2020), ha dichiarato Zhou Haibing, vice direttore della commissione, durante una conferenza stampa. “Oggi, un chilowattora su tre di elettricita’ consumata a livello nazionale proviene da fonti di energia verde”, ha aggiunto Zhou. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: funzionario, vanta maggior sistema energia rinnovabile in piu’ rapida crescita al mondo

