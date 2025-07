Cina | funzionario primo Paese manifatturiero al mondo per 15 anni consecutivi

La Cina si riconferma il primo paese manifatturiero mondiale per quindici anni consecutivi, un traguardo che sottolinea la sua forza economica e industriale. Durante una conferenza stampa, Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, ha condiviso i successi raggiunti nel 14mo Piano quinquennale (2021-2025). Dal 2021, l’industria cinese ha continuato a evolversi, consolidando il suo ruolo di leader globale.

La Cina e' rimasta il piu' grande Paese manifatturiero del mondo per 15 anni consecutivi, ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Zheng ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa, in cui ha presentato i risultati ottenuti nello sviluppo sociale ed economico durante il 14mo Piano quinquennale (2021-2025) e ha risposto alle domande dei media. Dal 2021, l'industria manifatturiera del Paese ha visto aumentare il proprio valore aggiunto di oltre 30.000 miliardi di yuan (circa 4.200 miliardi di dollari) ogni anno, con la produzione di oltre 220 prodotti industriali chiave leader a livello mondiale, ha dichiarato il funzionario.

