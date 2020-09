Nero a metà 2 | seconda puntata con Claudio Amendola | anticipazioni trama

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 17 settembre 2020) Giovedì 17 settembre alle 21.25 su Rai 1 va in onda ladellastagione dia metà, la serie di Marco Pontecorvo prodotta da Cattleya con RaiFiction e Netflix, che vedenei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. Ecco le. in riproduzione....a metà 2,Episodio 3 – Per dirti addio: Il ritrovamento del cadavere di Olga turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono a Muzo che si ...